Corsa in montagna. La super settimana di Brambilla: il "Falco" vince la "Val San Martino"

E' stata una settimana decisamente d'oro per Danilo Brambilla. Il 27enne "Falco", entrato a far parte da questa stagione della storica squadra lecchese, dopo la "Dario&Willy" ha messo in cascina anche la sesta ValSanMartino Skyrace, rientrata nel calendario delle skyrace in programma nel Lecchese dopo quattro anni d'assenza grazie all'Evolution Sport Team.

Brambilla ha completato il duro percorso (28 chilometri con partenza e arrivo a Erve, 1900 metri di dislivello positivo) in appena 2h39'13", mettendosi dietro le spalle, ancora una volta, il bergamasco Fabio Bazzana (Valetudo-Serim, 2h47'44") e Italo Conti (Carenno Minigolf, 2h56'54").

Nella gara femminile si è imposta Ivana Iozzia (Corradini Riubiera, 3h21'10", 16esima assoluta) davanti a Debora Benedetti (Team Pasturo, 3h30'32") e Martina Brambilla (Vam Race, 3h38'30"), sorella di Danilo.

