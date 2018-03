Arrampicata: presentato "Valma Street Block", appuntamento a Civate. Il video

Il centro culturare "Fatebenefratelli" ha ospitato la "prima" della fortunata manifestazione, che nel 2017 ha richiamato in città tanti appassionati del genere

Nella serata di venerdì, presso la saletta del centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si è svolta la conferenza stampa in cui è stata esposta la gara di arrampicata urbana "Valma Street Block 2018", edizione che si sposterà a Civate e si terrà il prossimo 7 aprile 2018 (14 aprile in caso di meteo sfavorevole).

Grazie alla collaborazione avvenuta in questi anni tra i comuni di Valmadrera e di Civate, quest’anno gli organizzatori delle 3 società sportive, CAI Valmadrera, OSA Valmadrera e Nirvana Verde con sede a Civate, hanno deciso di spostarsi nel vicino comune per continuare questo tipo di manifestazione di Arrampicata Urbana, basato sulla novità e sulla meraviglia di vivere una realtà cittadina in modo alternativo. Questo è un ottimo esempio di come le associazioni locali possono fare rete e collaborare senza campanilismi.



Durante la conferenza è stata presentata l’iniziativa con le sue novità, cioè che la gara sarà effettuata Civate. Lo street boulder è una gara di arrampicata sportiva a carattere competitivo (contest) il cui luogo di svolgimento è la città (street), i muri, le colonne, i lampioni e tutto ciò che è arrampicabile, e la specialità di arrampicata che si pratica è il bouldering (boulder), ovvero un’arrampicata senza corda, che arriva ad un’altezza massima di circa quattro metri (la sicurezza è garantita dai crash pad).



L’idea di portare a Valmadrera questo genere di arrampicata moderna, che si sviluppa all’interno dell’abitato, è stata di un gruppo di giovani appassionati di questa disciplina. Le associazioni C.A.I. Valmadrera con l’O.S.A. Valmadrera e il gruppo Nirvana Verde di Civate, hanno fatto propria l’idea con l’intento di dare il proprio contributo e la propria esperienza nel difficile compito di gestire l’aspetto organizzativo e logistico.

L’edizione si svolgerà a Civate e, per questo, è stato effettuato un restyling del logo per l’occasione che mantiene la sua forma per non generare confusione ma integra le caratteristiche del comune di Civate.



Queste le novità e il programma:

le postazioni boulder saranno 35, disposte nelle zone del Centro (chiesa parrocchiale e case associazioni), Comune, Scuole in via Abate Longoni 2 e alla chiesa di Fatima;

alle 12 saranno aperte le iscrizioni- presso lo stand d’iscrizioni alle scuole in via Abate Longoni 2- al costo di 10 euro fino all’esaurimento dei 250 pacchi gara i quali comprendono Mappa, tessera testimone, buoni per la cena, la maglia dell’evento ed gadget;

alle ore 14 verrà dato il via, ogni atleta si recherà presso una postazione e potrà provare a conquistare il bollino da mettere sulla tessera testimone sotto la supervisione di un giudice e la protezione fisica del materasso, in caso di caduta;

entro le 18.30 gli atleti dovranno riconsegnare la tessera testimone al luogo dove è allestito lo stand d’iscrizione (Scuole in via Abate Longoni, 2);

gli atleti che conquisteranno per primi il maggior numero di bollini sulla tessera testimone accederanno alla finale che si svolgerà alle scuole in via Abate Longoni 2.

Successivamente ci saranno le premiazioni e il concerto dei gruppi “Dr Banger” e “The Fighettas” presso il piazzale delle scuole.

Successivamente la proiezione del video di lancio promozionale che ha solo carattere pubblicitario e non rispecchia la vera gara. Sulla nostre pagine Facebook e Instagram si possono trovare ulteriori informazioni.



Esiste la possibilità di una preiscrizione online che non vincola gli organizzatori ma ha lo scopo di rendere più veloce il momento di iscrizione.

Verrà lanciato un concorso fotografico “La tua Valma Street Block” in cui gli appassionati di fotografia potranno gareggiare nelle settimane prima della gara fotografando momenti quotidiani o meno con la maglia della Valma Street Block.

Un particolare ringraziamento agli sponsor e i collaboratori che rendono realizzabile questa manifestazione.



Dove iscriversi: https://goo.gl/forms/qVUCSLoFiSE7pWTz1

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ValmaStreetBlock/