Valmadrera: verso la conclusione i lavori sul nuovo campo del centro sportivo

Proseguono con regolarità e vanno verso la rapida conclusione i lavori in corso al centro sportivo Intercomunale "Rio Torto", tra Valmadrera e Malgrate. La parte più visibile riguarda il campo da calcio al livello inferiore, il cui fondo è stato tramutato dalla terra battuta all'erba sintetica nel giro di circa un mese. Rimangono da posare le porte e da installare le reti di recinzione, dopodichè il nuovo terreno dovrà essere collaudato.

Al lavoro anche al TC88

Oltre ai lavori sul campo a nove, utilizzato per gli allenamenti da varie formazioni delle società di Valmadrera e Malgrate, sarà riqualificato il campo numero cinque del limitrofo Tennis Club 88, la cui pavimentazione passerà dall'erba sintetica alla terra battuta, attualmente assente all'interno della funzionale struttura.

Intervento da quasi duecentomila euro

Il valore dell'intervento è stimato in 190mila euro e ha beneficiato di un contributo di Regione Lombardia, assegnato a novembre, inizialmente pari a 152mila euro, poi rettificato in 95mila euro per il secondo lotto del progetto.

Per quanto concerne proprio il secondo lotto, riguarderà la sostituzione dell'impianto d'illuminazione e della recinzione che verrà posta intorno al campo a nove uomini e sarà eseguito dalla "Magini Enrico" di Poggiridenti (Sondrio). L'azienda ha offerto un ribasso d'asta del 26,11%, quantificando la spesa in 109.203,44 euro e battendo la concorrenza di ben quarantadue ditte concorrenti.

Gallery