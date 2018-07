La piccola Lidia Consolini vestirà i colori dell'Inter

Grande soddisfazione per una piccola calciatrice della Polisportiva Cg Valmadrera. Lidia Consolini, classe 2007, dalla prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter femminile. La giovanissima ha da sempre indossato l'arancione, sin dalla scuola calcio, ma ora si presenta la grande occasione dei gloriosi colori nerazzurri.

Lidia, molto emozionata per avere raggiunto questo traguardo (e nuovo punto di partenza), è stata applaudita a lungo in occasione della presentazione della prima squadra e delle attività della Polisportiva Valmadrera per la prossima stagione. I compagni e gli allenatori le hanno rivolto le congratulazioni e i loro migliori auguri, affinché la piccola possa farsi valere anche nell'Inter.