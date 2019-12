Serata di festa per la Polisportiva Valmadrera

Una "pizzata" in amicizia per la prima squadra della Polisportiva Valmadrera, team molto giovane (21 anni di media) che si è classificato al quinto posto dopo il girone di andata. Tra i presenti alla serata di festa anche il sindaco Antonio Rusconi, il Presidente Antonio Monti con il mister Gigi Gatto e i collaboratori Mirko Motta, Ernesto Rusconi e Gigi Ripamonti.

Nell'occasione si sono svolte anche una serie di premiazioni simboliche, in particolare quelle rivolte ai calciatori più presenti come minuti giocati, nell’ordine il capitano Luca Quartiero, Gouem Ousseni e Simone Maggioni per arrivare al capocannoniere Ebenezer Duker. A seguire tanta allegria in clima natalizio, prima di iniziare nei prossimi giorni la preparazione per il girone di ritorno.

