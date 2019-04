Valmadrera: inaugurato il nuovo campo in erba sintetica del "Rio Torto"

Sabato mattina i sindaci di Valmadrera e Malgrate hanno inaugurato il nuovo impianto di allenamento, un campo a nove giocatori il cui fondo è stato commutato da quello sabbia a quello in erba sintetica. Il primo cittadino valmadrerese Donatella Crippa ha ricordato come sia bellissimo che ci siano tantissimi bambini a presenziare a questo importante intervento, mentre il pari ruolo Flavio Polano ha sottolineato la proficua collaborazione tra i due Comuni, che ha portato all’eccellenza questo Centro Sportivo e ha confermato la piena disponibilità per la realizzazione di nuovi interventi.

A breve l'omologazione dell'impianto a led

Antonio Rusconi, assessore allo sport del comune di Valmadrera, ha sottolineato come, da settimana prossima, anche i due impianti luci a led saranno pienamente utilizzabili, il che permetterà sul campo 2 il recupero di ogni partita fino alla Prima Categoria e ha ringraziato Regione Lombardia per l'importante contributo che ha, di fatto, permesso alle due amministrazioni questi interventi su calcio e tennis senza particolari oneri.

Dopo il taglio del nastro il campo è stato invaso dalle scuole calcio di Polisportiva Valmadrera, Accademia Aquilotti e Polisportiva San Leonardo, che hanno dato vita alla grande festa per un centinaio di bambini dal 2010 al 2013. Insomma, un’altra importante struttura in più per le comunità di Valmadrera e Malgrate.

