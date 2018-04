Valmadrera: va al bresciano Corti l'ottavo trofeo "Emilio e Gianfranco Ratti"

Domenica 15 Aprile, con partenza ed arrivo al Centro Giovanile di via Bovara, si è disputato l´8°Trofeo "Emilio e Giancarlo Ratti a.m.", valevole come terza prova del Campionato Regionale Individuale

di marcia alpina di regolarità.

Al via un centinaio di concorrenti, provenienti dalle vicine provincie di Begamo e Brescia, che si sono cimentati nel percorso movimentato di circa tredici chilometri sulle montagne di Valmadrera, con due salite che hanno portato i concorrenti prima a San Tomaso e poi a Sambrosera, per poi ridiscendere verso l'arrivo.



La vittoria è andata al forte atleta bresciano Emanuele Corti (Gam Vallio Terme). Per l'OSA Valmadrera buona prova del giovane Thomas Spedicato, che si è imposto nella Categoria Ragazzi. I vincitori hanno ricevuto il loro premio dalle mani del sindaco Donatella Crippa e dell’Assessore allo Sport Antonio Rusconi.

