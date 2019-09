Valquarata3Race, si accendono i motori: aperte le iscrizioni

Visto il successo dello scorso anno, il riscontro positivo ottenuto dagli atleti e dalla comunità, la Pro Loco di Valgreghentino, con il supporto delle associazioni del territorio e il Patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, e del Comune di Valgreghentino, organizza per il 29 settembre 2019 la 2° edizione della Valquarata3Race.

Si tratta di una gara di corsa in montagna a staffetta che vede il coinvolgimento di 3 element per ogni squadrai. Il nome deriva dall’omonima valle dove si svolgerà il circuito di gara, che sarà quasi esclusivamente su percorso fuoristrada, lungo le mulattiere e i sentieri che portano verso le frazioni di Biglio e Dozio. La scelta di tale tracciato non è casuale, ma rappresenta la volontà di valorizzare alcune località di questo territorio, facendo conoscere i sentieri storici che hanno segnato lo sviluppo delle nostre vallate. Impegno volto anche nel mantenere vivo il ricordo delle tradizioni e nel far riscoprire la bellezza della natura che chiunque può vivere con una passeggiata, una corsa o in bicicletta. Per questa gara è stata scelta la formula della staffetta a tre elementi, con lo scopo di mettere in luce la forte valenza aggregativa che lo sport deve trasmettere.

Valquarata3Race: la gara

Ogni frazionista percorrerà singolarmente il percorso e, al termine della competizione, la somma dei tempi determinerà l’ordine di arrivo delle squadre.

L’evento prenderà il via da Piazza San Giorgio alle ore 14:00 di domenica 29 settembre 2019, preceduto dalla consegna dei pettorali ai partecipanti a partire dalle ore 11.00 presso l’oratorio Beato card. Schuster in piazza Roma. Il percorso avrà una lunghezza di circa 6,5 chilometri per un dislivello di 350 metri.

Prestigiosi premi sono previsti per le prime 5 squadre maschili, femminili, miste e per il miglior frazionista maschile e femminile di giornata. A tutti i partecipanti è garantito un pacco gara contenente prodotti tipici e un rinfresco a fine manifestazione.

Venerdì 13 settembre alle ore 18.30 è previsto un giro di prova del percorso aperto a tutti con aperitivo finale al bar Mein.

Iscrizioni su www.kronoman.net

Per ulteriori informazioni è possibile:

consultare la pagina Facebook cercando @valquarata3race;

scrivere all’indirizzo di posta elettronica valquarata3race@gmail.com;

contattare Davide Panzeri (3939143700)

Con il ricavato della manifestazione la Pro Loco di Valgreghentino si impegna a sostenere la Fondazione FA-RI.T.M.O. Fondazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo.

