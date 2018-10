Buona la prima per la Valquarata3Race: a spuntarla su tutti sono i Falchi Lecco

Grande entusiasmo e massiccia partecipazione ieri a Valgreghentino per la prima edizione della Valquearata3race, corsa in montagna a staffetta, andata in scena sulle storiche mulattiere e sentieri che ripercorrono i boschi e le frazioni alte del paese. A darsi battaglia sul severo tracciato, 6 km e circa 300m D+ , più di 60 squadre composte da tre atleti ciascuna.

Su tutti a spuntarla sono stati i Falchi di Lecco A con la squadra composta dall’atleta di casa Paolo Bonanomi, Danilo Brambilla ed Eros Radaelli (1h19’44’’).

Radaelli che ha condotto una gara in solitaria ha fatto anche registrare il miglior tempo assoluto, fermando il cronometro su uno strabiliante 26’11’’.

Seconda piazza assoluta per i portacolori dell’Osa Valmadrera-Bar Mein: Andrea Rota, Stefano Tavola, e Alessio Rigamonti (1h24’40’’)

Chiude il podio il “Team la salsa” di Luca Del Pero, Francesco Canclini e Lorenzo Pozzi (1h27’17’’), seguono Gs.Orobie e Falchi Lecco B.

Avvincente battaglia nella categoria squadra mista risoltasi con la vittoria della squadra “I lemuri e la gazzella” di Simone Turrisi, Francesca Rusconi e Riccardo Ciresa (1h35’05’’), secondi i “Falchi armati” con Filippo Ugolini, Daniel Antonioli e Alice Picco (1h36’31’) seguono i Cometa, Lario Control e Scartafaz AS Premana.

Al femminile impossibile arginare “le Favolose” Elisa Pallini, Martina Brambilla e Fabiana Rapezzi che chiudono al primo Posto con il crono di 1h43’20’’. È stata proprio la fortissima Martina Brambilla a siglare il miglior tempo femminile 32’41’’. Secondo posto per il Sev Valmadrera, chiude il podio la squadra delle “Panterine”. Seguono Osa Valmadrera e K-Team.

«Un doveroso ringraziamento agli sponsor e a tutti i numerosi volontari delle associazioni (Avis Valgreghentino, GSO Valgreghentino, Protezione Civile Valgreghentino, Pro Loco Valgreghentino), che hanno dato man forte per la buona riuscita della manifestazione, senza il loro fondamentale sostegno non si sarebbe potuta realizzare questa meravigliosa giornata», ringraziano gli organizzatori.

Grande la soddisfazione degli stessi organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento, che ha riscontrato un’ottima partecipazione sia da parte degli atleti che da parte degli spettatori che hanno letteralmente invaso la Piazza San Giorgio.

È proprio il caso di dire “Buona la Prima” per questa avvincente sfida che è destinata a diventare un classico appuntamento di inizio autunno!

