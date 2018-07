Dervio, una settimana "Mondiale" con i prestigiosi Dart 18

Dopo l'edizione tedesca di Scharbeutz del 2017, il "Mondiale Dart18" torna in Italia, a Dervio, dopo sei anni dall'ultima edizione nostrana di Punta Ala del 2012.

Il catamarano Dart, nato negli anni '70 dalla mano di Rodney March (progettista dello storico catamarano Olimpico Tornado), ha esordito in Italia proprio al Centro Vela Dervio, che l'ha battezzato con il 1° Trofeo Cisalpino nel mese di Dicembre del 1977.

Per molti anni il Cvd è stato un importante punto di riferimento per la Classe Dart in Italia, dove molti equipaggi si sono imposti a livello nazionale e internazionale, contribuendo alla grossa diffusione e popolarità del catamarano Dart 18 che ha tuttora in tutto il mondo. Il Cvd ha poi organizzato un'importante edizione del Campionato Europei Dart 18 nel 1992, rimasta nella memoria di tutti i Dartisti, che aveva fatto registrare il numero record di 234 equipaggi iscritti.

Iscritti 90 equipaggi per 180 persone

Per il Campionato del mondo Dart 18 il Cvd prevede una partecipazione di circa 90 equipaggi "in doppio" (180 persone), una settantina tra componenti dello Staff del Centro Vela Dervio, del Comitato di Regata e della Giuria Internazionale Inappellabile Giudici che, uniti agli accompagnatori e ai visitatori, produrrà un flusso giornaliero di circa 300 persone durante la settimana di regate.

Notevole sarà l'impatto sul territorio in quanto numerosi concorrenti trascorreranno un periodo di vacanza prima e dopo la regata sul nostro bellissimo lago. ll Board della Classe Internazionale Dart e il Suo Presidente Martino Salvo hanno optato infatti per il Lago di Como per via del clima mite, per le sue tradizioni artistiche e gastronomiche, e per lo stupendo e tecnico "campo di regata" tra i più apprezzati al mondo.

A tre mesi dal suo inizio, i preparativi fervono, e il Cvd vuole onorare nel migliore dei modi questo evento, offrendo un ricco portfolio di eventi sociali per celebrare il "ritorno a casa" di questo prestigioso multiscafo.

Presenti i tre medagliati del Mondiale 2017

Tutto il podio dei Mondiali di Scharbeutz 2017 sarà presente a Dervio: l'equipaggio britannico campione del mondo in carica formato da Dave e Louise Roberts di GBR 7835, le medaglie d'argento Jorg e Arne Gosche di GER 7196 e i francesi medaglia di bronzo Hervè La Maux e Joanna Trafford di FRA 7977.

A dar loro leale battaglia ci saranno anche Alessandro Siviero con Marco Tramutola (giovani ma molto promettenti), il presidente della Classe Internazionale Martino Salvo (primo equipaggio italiano a Scharbeutz) con Federico Spina, e il veterano Marco Bossi col figlio Federico del Centro Vela Dervio.

Gli eventi sociali verranno organizzati presso il Parco Boldona, gentilmente concesso dal Comune di Dervio, che ospiterà le cerimonie di apertura il 21 Luglio 2018 alle 18 e di Premiazione il 27 Luglio, al termine del programma tecnico. Giovedì 26 luglio serata di gala al Palasole di Bellano, grazie alla gradita concessione del limitrofo Comune.