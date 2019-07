Cicloturismo: Sentiero Valtellina e Sentiero del Viandante saranno collegati a Piantedo

Prende forma, pezzo dopo pezzo, progetto dopo progetto, il Programma di interventi strutturali a sostegno della mobilità ciclopedonale tra le province di Sondrio, Lecco e Como, finanziato dalla Regione Lombardia con 2,5 milioni di euro su un totale di 3,5, che vede la Comunità Montana di Morbegno quale ente capofila. La notizia è stata riportata da SondrioToday.it.

Dopo l’installazione dei fontanelli Secam lungo il Sentiero Valtellina e in attesa dell’aggiudicazione dell’appalto per la riqualificazione dell’edificio sull’isola della Pescaia che ospiterà un centro visitatori, aule e servizi, è stato completato il progetto definitivo per la realizzazione del tracciato ciclopedonale che collegherà il Sentiero Valtellina e il Sentiero del Viandante, a Piantedo.

Ora la conferenza dei servizi

Acquisite le autorizzazioni di fattibilità tecnica ed economica, la Comunità Montana convocherà a breve la conferenza di servizi per avere i pareri dei numerosi enti e società di servizi coinvolti prima di definire il progetto esecutivo a settembre e procedere con l’appalto. L’opera ha un costo di 300 mila euro.

«Entro pochi mesi potranno iniziare i lavori - sottolinea il presidente Christian Borromini -. L’opera è molto attesa perché consente di dare continuità a due percorsi molto apprezzati e, per quanto riguarda la Valtellina, offre l’opportunità di intercettare i turisti del lago di Como. Com’è nella strategia dell’intero programma, l’obiettivo è quello di migliorare l’attrattività del nostro territorio attraverso i collegamenti con l’Alto Lario. Un percorso senza soluzione di continuità fra montagna e lago a valenza turistica, ambientale e culturale: un bel biglietto da visita in vista delle Olimpiadi invernali del 2026».

Il percorso, di quasi 1,3 chilometri, è diviso in due parti. La prima si sviluppa dalla località ‘Veronesa’ al campo sportivo, lungo la via San Martino, per quasi 700 metri: in parte su porzioni di tracciato già asfaltate o pavimentate, in parte a lato della sede stradale esistente. La seconda parte prosegue dal campo sportivo per raggiungere il Sentiero Valtellina dopo poco meno di 600 metri. La pista sarà realizzata all’inizio su terreni coltivati a prato, mentre per superare la zona ‘Adda morta’ verrà creato un percorso sopraelevato sul fossato esistente, oltre alle rampe al di sopra dell’argine.

Da parte del Comune di Piantedo c’è grande soddisfazione, ben espressa dal sindaco Fabiana Pinoli: «Il progetto è bello e curato nei minimi particolari, e di questo ringrazio la Comunità Montana di Morbegno: non vediamo l’ora che venga realizzato - spiega -. Per noi ha una duplice finalità in quanto incentiva il turismo nell’ottica della valorizzazione delle peculiarità del territorio, come il santuario di Valpozzo e la parete per l’arrampicata che realizzeremo, e garantisce un servizio alla popolazione che abita sotto la statale, offrendo con un percorso in completa sicurezza».