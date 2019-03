Calcio Lecco: da Chieri esce un pari-spettacolo che non cambia la classifica

Calcio Chieri 1955 3-3 Calcio Lecco 1912 (1-0)

Marcatori: Ferrandino (C) al 25′ p.t.; D’Anna (L) al 16′ s.t.; Capogna (L) al 23′ s.t.; D’Iglio (C) al 25′ s.t., Segato (L) al 32′ s.t., Cirio (C) al 48′ s.t.

Chieri (4-3-3): Tunno; Benedetto, Conrotto, Serbouti, Oyewale; Bani (dal 34′ s.t. Cirio), Di Lernia, D’Iglio (dal 50′ s.t. Ciappellano); Gasparri (dal 28′ s.t. Gaeta), Ferrandino, Pautassi (dal 37′ s.t. Merkaj). A disposizione: Baldi, Olivera, Olivera, Benassi, Gerbino, Vergnano. All. Vincenzo Manzo.

Calcio Lecco 1912 (4-3-3): Safarikas; Alborghetti (dal 44′ s.t. Merli Sala), Malgrati, Carboni, Samake; Segato, Poletto (dal 13′ s.t. Silvestro), Dragoni (dal 1′ s.t. Pedrocchi); D’Anna (dal 34′ s.t. Moleri), Capogna (dal 37′ s.t. Fall), Lisai. A disposizione: Jusufi, Ruiu, Draghetti, Nocerino. All. Marco Gaburro.

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Marco Toce di Firenze).

Note: terreno in buone condizioni; spettatori 500 circa; ammoniti: Conrotto (C) e Malgrati, Alborghetti, D’Anna, Pedrocchi (L); angoli: 6-6; recuperi: 0′ e 5′.

Le interviste