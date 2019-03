Lisai e un autogol: la Calcio Lecco sbanca Sarzana e vola a +13

Usd Fezzanese 0-2 Calcio Lecco 1912 (0-2)

Marcatori: Grasselli (L) aut. al 6’pt; Lisai (L) al 29′ pt.

Fezzanese (4-3-3): Greci; Gavini, De Martino, Angelotti, Cantatore (31′ st Monacizzo), Scotti (15′ st Zappelli), Cecchetti, Grasselli, Diallo, Baudi, Bruzzi (39′ st Mitta). A disposizione: Gavellotti, Monacizzo, Marcellusi, Zappelli, Mitta, Lapperrier, Dell’Amico, Marcellusi, Rrokay, Vatteroni, Zavatto. Allenatore: Gabriele Sabatini.

Calcio Lecco 1912 (4-3-3): Safarikas; Alborghetti, Malgrati, Carboni, Samake (44′ st Ruiu), Poletto (37′ st Silvestro), Segato, Dragoni; D’Anna (39′ st Ba); Fall (Capogna dal 12′ st), Lisai (20′ st Napoli). A disposizione: Jusufi, Merli Sala, Meneghetti, Pedrocchi, Ruiu, Nocerino, Ba. All. Marco Gaburro.

Arbitro: Andrea Bianchini di Perugia (Alfredo De Falco di Nola e Crescenzo Mazzuccolo di Nola)

Note: terreno in buone condizioni; spettatori 400 circa; ammoniti: Poletto (L) eDe Martino (F); espulsi Gavini (F) al 30′ st per doppia ammonizione; Malgrati (L) al 45′ st per doppia ammonizione e Segato (L) al 49′ st per doppia ammonizione; calci d’angolo 5-1; recuperi 1′ e 5′.

Le interviste