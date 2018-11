La Picco Lecco supera anche Acqui: settima vittoria, è primato in B1

Settebello. Setterosa. Settima sinfonia. Chiamiatela come meglio vi aggrada, ma la sostanza non cambia: la Picco Lecco sa solo vincere in questo campionato di Serie B1.

La terribile neopromossa di coach Gianfranco Milano piega anche Acqui Terme al Bione, 3-1 (parziali 25-14; 25-21; 23-25; 25-19) e aggiunge tre punti alla sua classifica. Complice la sofferta vittoria di Busto Arsizio su Vigevano, maturata soltanto al tie-break, Cinzia Ferrario e compagne sono ora in testa a pari merito.

Il settimo successo consecutivo non è stato però una passeggiata: a eccezione del primo set, le avversarie si sono dimostrate all'altezza di un palcoscenico tanto importante. Le biancorosse hanno dovuto sudare sino all'ultimo punto, meritando la vittoria. Viatico migliore per la sfida al vertice di sabato prossimo contro Busto Arsizio non poteva esserci.