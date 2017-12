Sarà una “Eagle Cup Volley 2018” ancora più grande rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione di pallavolo giovanile femminile organizzata dalle società del territorio, con la Picco capofila, punta a migliorare il successo del passato. Coinvolgendo sempre più appassionati e giocatrici dall’Under 12 all’Under 18.

L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 gennaio a Lecco e in numerosi comuni del territorio: Lierna, Abbadia Lariana, Mandello, Galbiate, Colle Brianza, Valmadrera, Malgrate, Olginate, Sirone, Oggiono, Calco, Missaglia, Casatenovo, Barzanò, Renate, Merate e Garbagnate Monastero.

In tutte queste palestre si disputeranno partite durante la due giorni di gioco, sino alle finali di Lecco. A promuovere la “Eagle Cup Volley” sono dunque numerose società sportive del territorio, ma a tirare le fila è il ds della Picco Alessandro Alippi. Mercoledì in Municipio, per la presentazione dell’evento, insieme ad Alippi sono intervenuti il sindaco Virginio Brivio, il membro della Fipav Mi/Mb/Lc Angelo Todeschini, l’amministratore dello store Macron Grande Milano Marco Ruscillo, il presidente della Picco Dario Righetti.