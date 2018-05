Volley: sarà coach Milano, l'uomo della promozione, a guidare la Picco in B1

È stato uno dei protagonisti della stagione della Picco Lecco, la guida che ha trascinato le ragazze alla vittoria del campionato e alla promozione in B1, un traguardo atteso un quarto di secolo in casa biancorossa.

Gianfranco Milano è stato riconfermato sulla panchina della prima squadra in vista della prossima stagione. Non c'erano dubbi, e anche lui, negli studi di LeccoChannel dopo la vittoria del campionato, lo aveva detto: «Se la società lo volesse, sarei disposto a rimanere, certamente». Si attendeva dunque solo l'annuncio ufficiale, giunto nel primo pomeriggio di lunedì.

Del resto, come la stessa Picco ha sottolineato sulla propria pagina Facebook, i numeri parlano da soli e parlano per il coach: 68 punti per il primo posto in classifica, 22 vittorie, 18 finite 3-0. Risultati validi per la promozione diretta in B1 con tre giornate di anticipo.

Sarà dunque ancora Milano alla guida della futura prima squadra della Picco Lecco, pronto a seguire nuovi obiettivi e a inseguire nuovi sogni.