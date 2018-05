Volley. La Picco celebra l'addio di una grande, Benny Bruno

La stagione della AcciaiTubi Picco Lecco si è chiusa con un'agevole vittoria per 3-0 contro la Conad Alsenese, ma soprattutto con una grande festa andata in scena al palazzetto del Bione.

Di fronte a un pubblico folto e "caldo", le ragazze di Gianfranco Milano hanno celebrato la promozione in Serie B1 e l'addio alla pallavolo del capitano Benny Bruno, alla quale è stato regalato un paio di pantaloncini realizzato ad hoc e firmato da tutte le compagne, che indossavano la maglietta con la scritta "Benny Bruno n°1".

«Felice di smettere qui a Lecco»

Il capitano lascia dopo 19 anni di carriera di altissimo livello in giro per l'Italia. «È stato bellissimo, le ragazze sono state splendide - ha commentato, commossa, a fine gara - Arriva il momento in cui purtroppo devi smettere. Sono felice di averlo fatto qui a Lecco e di avere condiviso questo grande traguardo: abbiamo riportato la Picco in B2 dopo 25 anni».

Nell'occasione, sono state consegnate le borse di studio alle migliori giovani distintesi per profitto agonistico e scolastico. Presenti, alla premiazione, il sottosegretario ai grandi eventi della Regione Lombardia Antonio Rossi e il consigliere comunale di Lecco Roberto Nigriello.

Olginate, sfuma il sogno

La Elevationshop.com Olginate invece non riesce nell'impresa di andare ai play-off: sconfitta 3-1 (25-22 25-21 22-25 29-27) a Fiorenzuola d'Arda, si deve accontentare del quinto posto finale nel Girone B di Serie B2. Agli spareggi si qualifica Gossolengo.

