La Picco Lecco scrive la storia recente: promossa in Serie B1

La AcciaiTubi Picco Lecco conquista il grande traguardo: la Serie B1. Al termine di un campionato meraviglioso, condotto quasi sempre al vertice, le ragazze di coach Gianfranco Milano hanno raggiunto la promozione con due giornate di anticipo, riportando la società a un livello mai toccato negli ultimi venticinque anni.

Decisiva, per l'aritmetica, la vittoria piena sul campo della Ceramsperetta Cusano Milanino, resa bollente dai tanti tifosi biancorossi che hanno seguito la squadra in trasferta.

Un successo mai in discussione ((17-25; 16-25; 16-25 i parziali), risoltosi in una sorta di passerella per le biancorosse. Una B1 sudata, accarezzata in passato e ora pienamente meritata.

La Picco ci arriva grazie a uno straordinario filotto di 15 vittorie nelle ultime 16 giornate, striscia interrotta solo dal passo falso con la Pavidea Fiorenzuola d'Arda lo scorso 24 febbraio.

Nel 24° turno l'altra lecchese del Girone B di B2, la Elevationshop.com Olginate, battendo il Senago 3-0 si mantiene al quinto posto ma sale a un solo punto dal terzo che vale i play-off.