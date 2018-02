Volley: Picco, "sei" bellissima. E in vetta alla B2

Picco, sei bellissima. È una constatazione, per il primato conquistato nel Girone B di Serie B2, ma anche un gioco di parole per sottolineare il numero "sei", come le vittorie consecutive per la squadra di Gianfranco Milano. Una serie positiva che rappresenta la seconda migliore striscia delle lecchesi da quando militano in B2 (il record è 12 successi).

Sabato, battendo a Monza il Sanda Brugherio con un secco 3-0, e approttando del passo falso del Gossolengo in casa col Cusano, la Picco ha agganciato proprio il Gossolengo in vetta. Adesso, naturalmente, il campionato entra nel vivo e la formazione biancorossa dovrà mantenere questo passo, oltre alla giusta concentrazione, per non lasciarsi sfuggire l'obiettivo della promozione.

«Prima giornata di ritorno con grande voglia di cominciare bene la volata finale», commenta coach Gianfranco Milano. «Abbiamo subito messo sui binari giusti la gara, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento da tenere. Infatti, a parte l'inizio del secondo set, credo che siamo riusciti perfettamente nell'intento. Quindi grande soddisfazione per il lavoro svolto e il risultato ottenuto. Avanti così».

Festeggia anche l'altra lecchese impegnata nel Girone B di B2, la Elevationshop.com Olginate che vince contro il Gorgonzola 3-0 e si conferma quarta a tre punti dalla zona play-off.