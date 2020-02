Stefano Fiocchi: «Tra noi e Dorothea Wierer un connubio perfetto»

C'è anche un pizzico di Lecco nel sogno di "Doro": vincere il Mondiale ad Anterselva, a pochi chilometri da casa, davanti a 20mila spettatori, amici e familiari: Dorothea Wierer è la nuova campionessa del mondo nell'inseguimento, bissando il titolo iridato conquistando l'anno scorso nella Mass Start.

Partita settima dopo la Sprint, l'azzurra è salita gradualmente in classifica, grazie a una prova superlativa al poligono dove spara la linea cal. 22 Biathlon di Fiocchi Munizioni. Proprio all'ultimo poligono si decide la gara: Dorothea sbaglia un solo bersaglio, la norvegese Roiseland ne fallisce due e consegna di fatto all'italiana la medaglia d'oro.

L'arrivo di Dorothea Wierer è un autentico trionfo, con lo stadio tutto per lei, che la campionessa saluta e omaggia a braccia alzate. «È un'emozione unica vincere in casa la medaglia d'oro - ha affermato la Wierer al termine della gara - La pressione di un Mondiale è enorme, sapevo che oggi non potevo sbagliare al poligono e così è stato. Grazie a Fiocchi Munizioni: è anche grazie alla loro qualità e al loro supporto che ho conquistato questa vittoria».

«Congratulazioni a Dorothea, che continua a regalarci emozioni fantastiche - è il commento del presidente Stefano Fiocchi - Tra noi e la Wierer si è creato un connubio perfetto: siamo felici di salire insieme a lei sul tetto del mondo».

Gallery