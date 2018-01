WSK Champions Cup, Giardelli torna da Adria con una grande rimonta e un po' di rammarico

Ottima prestazione, con lieve rammarico, per il giovane pilota colichese Alessandro Giardelli, che ad Adria, sede della WSK Champions Cup, ha dato spettacolo nella categoria KZ2. Alla guida di un CRG-TM, Giardelli si è attardato nelle manches per un inconveniente capitato in una delle tre gare di qualificazione, ma poi è stato in costante recupero in Prefinale e quindi in Finale, fino a concludere in quinta posizione, a un solo un decimo di secondo dal podio.

Da sottolineare il terzo tempo di Giardelli nelle prove di qualificazione, a 85 millesimi di secondo dalla vetta della Finale. La gara, per la cronaca, è stata vinta dal rumeno Daniel Vasile, bravo nel piazzare nelle prime battute l'allungo decisivo.