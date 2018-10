ZaCup, che onore: la corsa del Grignone diventa tappa delle World Series

Kilian Jornet, se vorrà difendere il titolo Overall delle Sky Running World Series, probabilmente dovrà fare tappa anche sul Grignone, dove si trova il passaggio più suggestivo della ZaCup. Come annunciato nella giornata di giovedì dall'organizzazione, infatti, la splendida gara valsassinese entra ufficialmente a far parte delle Migu Run Skyrunner World Series, circuito internazionale annuale di skyrunning, organizzato dalla International Skyrunning Federation.

Come riportato dal sito ufficiale, il prossimo 15 settembre, a Pasturo, si terrà la terz'ultima delle 16 tappe che compongono il calendario. Le altre due gare italiane sono in programma a Livigno (15 giugno) e sul Gran Paradiso (21 giugno).

Kilian Jornet Burgada, campione spagnolo, è stato recentemente premiato con la pettorina rossa a Limone sul Garda insieme alla connazionale Ragna Debats; il titolo "classic", invece, è andato allo svizzero Pascal Egli, che al suo nome ha legato un record prestigioso come quello della ResegUp, e alla britannica Holly Page.

Il lungo calendario delle World Series