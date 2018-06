Abbadia Lariana: la sposa arriva in chiesa sul trattore

La sposa arriva in chiesa accompagnata dal padre sul trattore. Confetti bianchi, e cerimonia decisamente originale, domenica mattina ad Abbadia Lariana.

Sharon Cimino, 28 anni, residente in paese, molto conosciuta nel territorio per la pluridecennale attività commerciale della famiglia nel settore dell'abbigliamento, e per avere partecipato a numerosi concorsi di bellezza, è convolata a nozze con il fidanzato Francesco Pascuzzi.

La cerimonia nuziale è stata officiata dal parroco di Abbadia Don Vittorio nella parrocchiale di San Lorenzo. Grande sorpresa tra i numerosi invitati, e i curiosi accorsi, nel vedere arrivare la sposa, bellissima nel suo abito bianco, sul trattore dalla Provinciale 72 sino al sagrato della chiesa.