Tutto pronto a Varenna per l'esibizione delle Frecce Tricolori all'interno dell'Air Show. Sale la "febbre" per uno spettacolo unico e quasi irripetibile per il nostro territorio. La giornata non è delle migliori dal punto di vista meteorologico, ma sono comunque attese migliaia di persone a Varenna e sul centro lago.

Per prepararci al meglio vi offriamo il bellissimo video realizzato da Riccardo Lazzati riguardante le prove generali andate in scena al sabato mattina.