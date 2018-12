«Buon San Nicolò a tutti»: gli auguri del consigliere Boscagli (con mela e in camicia) dalla vetta del Resegone

«Nel giorno che ci è più caro, il più affettuoso saluto ai fratelli lecchesi di Lecco e del Mondo, con la assoluta certezza che dietro le nubi che sovrastano i cuori più lontani dall'amata patria lecchese, splende alta la compagnia paterna della #lecchesità e del suo Patrono. Buon San Nicolò!». Così, dalla vetta del Resegone, con in mano una tradizionale mela rossa, in camicia e cravatta, il consigliere comuanale di Lecco Filippo Boscagli ha fatto i suoi auguri in occasione della sentita ricorrenza cittadina. La breve clip, postata sul suo profilo Facebook, ha ricevuto svariati commenti positivi e apprezzamenti.

«Un pensiero a lavoro e famiglia»

«Il pensiero va sempre a chi per lavoro o famiglia ha dovuto abbandonare Lecco, ma con la città sempre nel cuore, soprattutto oggi, con il ricordo d'infanzia delle amatissime mele - racconta Filippo Boscagli a LeccoToday -. E' il momento più sentito dai lecchesi. Un momento di gioia per ogni famiglia e ogni persona dai bambini agli anziani».

Già negli scorsi mesi il consigliere si era segnalato per alcune iniziative originali, in primis la campagna elettorale per le elezioni regionali condotta direttamente dal suo divano, che gli ha permesso di andare vicino all'aggiudicarsi una posizione all'interno del Consiglio Regionale.