San Nicolò, Boscagli coinvolge i lecchesi in una clip: «Il primo pensiero per chi è lontano dalla città»

Dopo gli auguri fatti, nel 2018, dalla vetta del Resegone, anche per l'anno corrente il consigliere lecchese Filippo Boscagli ha scelto un video su Facebook per inviare i suoi auguri di San Nicolò, Santo Patrono della città che si festeggia oggi, venerdì 6 dicembre. Il politico lecchese ha "ospitato" gli auguri del sindaco Virginio Brivio, di Antonio Rossi, Mauro Lanfranchi, I Panzone, dei giocatori della Calcio Lecco Merli Sala, Malgrati e Moleri e di Don Davide Milani in una breve clip postata sul suo profilo Facebook, cui ha allegato questo messaggio.

SAN NICOLÒ 2019

MESSAGGIO IN MONDOVISIONE AI LECCHESI NEL MONDO E LECCHESI DI LECCO Ovviamente scevri di ogni bizantina retorica celebriamo la festività per noi più amata, dove i ricordi d'infanzia si uniscono alla gioia odierna, in una tradizione che nasce ben prima che la città fosse invasa dalle domenicali auto meneghine o dalla famelica orda di nutrie. Nella straordinaria compagnia quotidiana del Patrono e della cornice montana che sovrasta il meraviglioso blu del lago sotto un celeste cielo, il primo pensiero non può che andare ai fratelli lecchesi che il destino, per scelta o necessità, ha voluto lontani inviandoli in 4 continenti. A loro, che portano nel cuore la memoria e nel mondo la lecchesità, quest'anno come mai prima d'ora la Città tutta si stringe nel più fraterno degli abbracci. La festività di San Nicolò è la migliore delle occasioni per rinnovare la solida unità della famiglia lecchese, che abbia la grazia di vivere a Lecco o la ventura di conquistare il proprio spazio nel mondo. A voi lecchesi di Lecco, e lecchesi nel mondo, o voi che semplicemente di Lecco non siete ma amate la nostra città. Buon San Nicolò!!