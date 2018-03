Il bosco lungo la Lecco-Ballabio? Una vergognosa discarica

Una discarica a cielo aperto. La situazione del tratto di bosco che costeggia la Lecco-Ballabio è vergognosa. Sacchi, scatoloni, vetri, persino grossi bancali di legno e strutture metalliche. C'è davvero di tutto. Rifiuti con ogni probabilità accumulatisi nel corso del tempo.

Nel video - segnalato da un nostro lettore - vi mostriamo come appariva qualche giorno fa l'area a ridosso della spiazzo di sosta a sud della galleria Giulia. Percorrendo la strada con l'auto non ci si fa caso, ma è sufficiente fermarsi nello spiazzo e sporgersi per verificare come alcuni - tanti, a giudicare dalla quantità di rifiuti - incivili abbiano ridotto quel bosco. Di certo non sono cartacce buttate dal finestrino di un'auto in corsa.

La vicenda lascia intuire, purtroppo, che per qualche cittadino poco coscienzioso abbandonare rifiuti a bordo strada sia ormai un'abitudine. Vergognosa.