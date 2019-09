Le Cornelle: due pantere nascono nel parco, aperto il contest per la scelta dei nomi

Doppio fiocco, rosa e azzurro, al Parco Faunistico Le Cornelle. Lo scorso 22 luglio sono nati due dolcissimi cuccioli di pantera nera: un maschio e una femmina. I nomi? Tutti da scegliere, con la possibilità per chiunque vorrà di dire la propria, di partecipare dal 17 al 20 settembre alcontest sulla pagina Facebook del Parco.

I due cuccioli, figli della coppia di pantere nere Richard (8 anni) e Kala (6 anni), a quasi 2 mesi di vita hanno iniziato ad abbandonare la sicurezza della tana dove sono venuti al mondo per esplorare l’area esterna che condividono con la mamma. I piccoli, infatti, per ragioni di sicurezza e come avviene in natura vivono ancora solo con la mamma, l’unica ad occuparsi dei cuccioli.

I piccoli sono regolarmente visitati dai veterinari del Parco Le Cornelle e godono di buona salute. Il monitoraggio della crescita, in questo primo periodo di vita, è fondamentale per potersi accorgere in tempo utile di eventuali criticità. Proprio grazie alle visite e alle pesature costanti, lo staff del Parco si è accorto che circa 3 settimane dopo la nascita la cucciola stava crescendo poco probabilmente perché il cucciolo maschio, fisiologicamente più grande e più forte, stava succhiando quasi tutto il latte. I veterinari ed i keeper sono prontamente intervenuti integrando artificialmente, per una settimana, i pasti alla neonata con l’ausilio di un biberon con il quale è stato somministrato latte ricostituito per gattini unito ad omogenizzati di carne. L’integrazione alimentare artificiale ha risolto la difficoltà e ad oggi la piccola pesa 2,1 kg e il maschietto 2,4 kg, stanno affrontando con successo la fase di svezzamento e hanno iniziato a mangiare spontaneamente la carne.

Mamma Kala e papà Richard sono genitori bis, infatti nel 2017 hanno dato alla luce la primogenita Leyla, un evento già raro che replicato sottolinea come le condizioni di vita ottimali degli animali al Parco diano la possibilità di creare i presupposti per l’affiatamento e l’allevamento da parte dei genitori di nuovi cuccioli. Le due panterine resteranno al Parco Faunistico Le Cornelle fino al raggiungimento dei due anni di vita, per essere poi trasferite in un’altra struttura zoologica. Come in natura, infatti, la mamma si occupa dei cuccioli per massimo due anni per poi lasciarli liberi e potersi dedicare ad una nuova cucciolata. Le panterepossono raggiungere e superare i 20 anni e nell’arco della loro vita avere al massimo 8-10 gravidanze.

Con il suo manto scuro e lucido, la pantera nera o Panthera pardus è la regina della giungla, un felino che è la variante nera del leopardo africano, presente in Africa. La pantera è in grado di cacciare anche animali di 600 kg e il maschio mangia in media 3,5 kg di carne al giorno mentre la femmina 2,5 kg. Per il grande felino dalle forme sinuose e dagli occhi ammalianti però sopravvivere sta diventando sempre più difficile a causa della deforestazione, del bracconaggio e del commercio illegale, per questo la salvaguardia e conservazione della specie è di fondamentale importanza.

Il contest su Facebook

Il contest del Parco Le Cornelle per assegnare un nome ai due cuccioli avrà la durata di 3 giorni (dal 17 settembre al 20 settembre 2019) sulla pagina Facebook del Parco. Chiunque vorrà, infatti, potrà partecipare alla scelta del nome dei piccoli commentando il post che li ritrae con la proposta di nome e il vincitore del concorso riceverà un biglietto d’ingresso omaggio fruibile durante la stagione di apertura del Parco. Verranno considerati solamente i nomi inseriti come commento a questo video. Per ogni post è possibile indicare solo un nome. Nel caso in cui più fan proponessero il nome che sarà poi scelto dallo staff del Parco per i due cuccioli, vincerà il contest colui che lo ha postato per primo, farà fede la data e l’ora riportate nel post presente sulla pagina del parco.