«La musica unisce»: il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera suona l'Inno italiano a casa

Bella iniziativa del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera. Dando seguito all'avviso dato in precedenza, la banda ha fatto risuonare, nel pomeriggio di venerdì, le note dell'Inno Nazionale italiano composto da Goffredo Mameli. Una bella iniziativa in questo momento d'"isolamento sociale" decretato dal Governo Conte per far fronte all'emergenza Coronavirus.

“AVVISO PER TUTTI I MUSICISTI: alle 18 in punto di oggi suoneremo l’Inno d’Italia dalle finestre delle nostre case” Detto, fatto. Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera non si è certo tirato indietro!

Ce l’abbiamo messa tutta: ognuno di noi, dalla propria abitazione, ha suonato con il cuore la propria parte, per poi creare, grazie al nostro fantastico video-maker Riccardo Dell'Oro, un Inno nazionale “degno di nota”. Per noi è stato davvero emozionante e speriamo di aver donato a tutti gli italiani un pizzico di allegria in questo periodo così difficile. Stiamo uniti, come la musica ci insegna! Andrà tutto bene