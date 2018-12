Barzio, grande successo per "Le Corti". Il paese illuminato ad arte per l'occasione

Ottimo riscontro di pubblico per l'edizione 2018 de "Le Corti" di Barzio. Il tradizionale appuntamento ha riscosso lunghi applausi per lo spettacolo degli sbandieratori di Primaluna e consensi per varie iniziative, tra cui quella d'illuminare ad arte piazza Leone. In scena ci sono andati anche vari figuranti, che hanno movimentato la serata, ripristinando le atmosfere di un tempo e realizzando le degustazioni di piatti tipici della tradizione valsassinese.

Ben oliata e performante, quindi, la macchina organizzativa dell'associazione "Le Contrade di Barzio".