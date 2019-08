Crolla pianta secolare all'Orrido di Bellano: il video

Una grossa pianta secolare è crollata ieri sera all'Orrido di Bellano. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma si sono registrati danni al muro di cinta e alla passerella sottostante.

Il video della caduta (ripreso dalle telecamere di sicurezza) che qui vi proponiamo è stato postato su Facebook dal sindaco di Bellano Antonio Rusconi che ha raccontato l'accaduto facendo il punto della situazione e confermando che il suggestivo scorcio naturalistico bellanese, un vero e proprio museo naturale raggiunto da un numero record di visitatori, resterà comunque aperto. Avviate intanto tutte le verifiche del caso per il ripristino e la sicurezza.

Questo video mostra quel che è successo ieri sera all’Orrido di Bellano.

Un grosso platano si è schiantato nella gola dell’Orrido.

Una pianta secolare, cresciuta in un luogo impervio senza possibilità di avere un apparato radicale commisurato alle sue dimensioni e peso.

Cadendo ha danneggiato il muro di cinta e parte della passerella.

Fortunatamente nessun danno a persone.

L’Orrido rimarrà aperto, fino al tratto in completa sicurezza, tecnici subito al lavoro per ripristinare il prima possibile quanto danneggiato. Siamo in attesa della relazione di un agronomo per la valutazione dello stato di altre piante.

Il sindaco di Bellano Antonio Rusconi