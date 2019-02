Milano, l'elefante va a "a spasso" tra le auto ai Navigli

Una Panda blu in testa alla fila. Le altre auto dietro. E davanti a tutti un elefante. Sì, un elefante.

Scene assurde venerdì sera a Milano, dove un elefante si è avventurato sulla via che porta all'Idroscalo, "passeggiando" a bordo strada tra le macchine. Ad immortalare la scena, verso le 19.30, è stato Massimo Giunta, un addestratore cinofilo che si è immediatamente adoperato per fermare i veicoli, così da mettere in sicurezza l'animale.

L'elefante - sembra si tratti di una elefantessa in realtà - era scappata dal vicino circo Togni distruggendo il recinto ed è poi stata "recuperata" da uno dei domatori.