Un emozionante video di Vercurago per presentare la corsa a coppie dell'Innominato

La passione per la corsa come occasione per promuovere il territorio. In vista della sesta edizione della corsa dell’Innominato che si terrà sabato 21 settembre a Vercurago, gli ideatori dell’evento sportivo hanno commissionato la realizzazione di uno spettacolare video che riprende il paese da terra e dal cielo anche con l’utilizzo di un drone.

Circa tre minuti con un focus specifico sulla frazione di San Girolamo e il castello dell’Innominato, dove i corridori saliranno prima di ridiscendere a valle, con partenza e arrivo all’oratorio del paese dopo il passaggio sul Lungoadda. L’autore è il video maker professionista Luca Raffaele. L’idea del filmato promozionale che qui vi proponiamo è venuta ai volontari di Gev Lumaca, Avis, oratorio e Amici di Chiara che - con il sostegno dell’Amministrazione comunale - hanno dato vita anche a questa sesta edizione della Corsa a coppie dell’Innominato.

Le iscrizioni sono già aperte e ieri sera, lunedì, si è tenuta una prima prova del percorso, curato ancora una volta nel dettaglio. Una cinquantina di atleti hanno corso fino alla Rocca di Somasca prima di una pizzata in compagnia in oratorio dove è stato proiettato il video alla presenza degli organizzatori e del parroco don Andrea Pirletti. Tra i partecipanti alla corsa di prova (vedi foto) anche il sindaco di Vercurago Paolo Lozza.