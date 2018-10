"Le Iene" da Evosound per la vendetta di Mario Balotelli sul fratello Enock

Quale occasione migliore della vendita dell'auto per sferrare il colpo nello scherzo di Sebastian Gazzarrini?

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Così, a un anno di distanza, è arrivato il momento per Mario Balotelli di vendicarsi su suo fratello Enock, che era stato complice de "Le Iene" in uno scherzo al calciatore del Nizza e della Nazionale Italiana.

"Evosound" protagonista

L’occasione si presenta quando Enock vuole vendere la sua macchina. Con la complicità di Pasquale Esposito di "Evosound", molto amico di entrambi i fratelli, lo facciamo chiamare per dirgli che c’è finalmente un acquirente. Quello che Enock non sa è che l’acquirente sembra uscito da una puntata di Gomorra. Fausto Morabito si presenta alla concessionaria con il suo scagnozzo e appena Enock si ritrova solo con il suo amico, gli confessa che i due non gli hanno fatto per nulla una buona impressione.

Ma la macchina va venduta e si paga con un bell’assegno. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi. Enock controlla la cifra: 18.700 euro. Si può procedere con le firme. Ma a questo punto il titolare dell’agenzia, complice di Gazzarini e Balotelli, scambia l’assegno da 18.700 euro con uno da 18 euro e 70 centesimi. Solo una volta salito in macchina, quando pensa che tutto sia andato bene, Enock controlla l’importo: ha venduto la sua macchina per 18 euro! La reazione non è delle migliori: vedere per credere.

Il commento di Pasquale Esposito

.