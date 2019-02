Vincono il derby cittadino, la festa in maschera nello spogliatoio è virale

Vincono il derby cittadino e la gioia nello spogliatoio, a tema carnevalesco è incontenibile, tanto da essere immortalata in un video che subito fa il giro del web via social.

Protagonisti, in campo e fuori, sono i ragazzi dell'Ac Vitoria che domenica si sono imposti 3-1, in Seconda categoria, nella sempre attesa sfida con il Foppenico, in un derby molto sentito dalla reltà calolziese. A fissare il risultato Pozzi, Rota e Bance mentre per i padroni di casa del Foppenico a siglare la rete è stato Marigosu. Con questo successo, l'Ac Victoria rimane seconda alle spalle del Galbiate 1974 e stacca i cugini di cinque punti.

La Calcio Lcco batte anche il Savona e continua a volare

Vi proponiamo i festeggiamenti del dopo partita, sulle note della "Canzone del capitano" di Dj Francesco.