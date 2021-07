Coda in Statale? No problem. In galleria si passa il tempo ballando sulle note di Gabry Ponte

Ci siamo passati un po' tutti: sulla Strada Statale 36 basta un incidente per rischiare di rimanere in coda, magari sotto il sole estivo, anche per lunghe ore. È quanto è capitato nei giorni scorsi a tante persone in viaggio sulla frequentata arteria viabilistica che taglia longitudinalmente il territorio della provincia di Lecco: probabilmente a causa di un sinistro stradale si è venuta a creare una lunga coda di veicoli.

In quei momenti c'è poco da fare, soprattutto se capita in galleria e anche la connessione a internet viene a mancare: si legge, si parla con gli altri malcapitati e si ascolta un po' di musica. L'idea di un gruppo di giovani è stata quella di sparare a tutto volume il pezzo "Excuse Me" prodotto dal noto dj Gabry Ponte nel 2008, traccia di electro house che ha fatto ballare gli stessi ragazzi e un po' delle persone, anche di età più avanzata, che si trovavano coinvolti nella medesima situazione,

Il video, diffuso sui social network, è diventato rapidamente virale.