Il gelo è arrivato. Come sbrinare il parabrezza dal ghiaccio? Con una "pozione magica"

Il grande freddo, annunciato nei giorni scorsi, è arrivato. Le temperature si stanno abbassando sensibilmente e continueranno a farlo nelle prossime ore.

Uno dei problemi principali per i cittadini, a parte l'ovvia necessità di corprirsi in maniera adeguata, è riuscire a utilizzare la propria automobile, specie se parcheggiata all'aperto durante la notte, senza dover tribolare per sbrinare il parabrezza dal ghiaccio.

Su YouTube è diventato virale, nei giorni scorsi, il video di Ken Weathers, meteorologo americano, il quale ha ideato un metodo semplice e rapido per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza senza ricorrere ad acqua calda, spatole o altri tentativi improvvisati (e spesso più dannosi che altro).

La geniale soluzione è un mix di acqua e alcol, da riporre in un flacone spray. È sufficiente spruzzarla sul vetro ghiacciato e attendere lo sbrinamento, grazie al punto di congelamento della soluzione etilica, molto più basso di quello dell'acqua.