Rombano i motori sul viale Turati per il Raid Notturno del Lario

E' partito sabato sera e tornerà in viale Turati verso le ore cinque di domenica mattina il Raid Notturno del Lario, che anche nel 2018 si è ripetuto con una buona adesione dei partecipanti. I bikers dell'Aurora San Francesco, co-organizzatori, hanno fissato la partenza dall'oratorio dei frati cappuccini, località da cui il giro, un tempo organizzato dal Vespa Club di Lecco, ha avuto il suo via. I partecipanti, stimati in un centinaio abbondante, nel corso della manifestazione percorrono tutto il perimetro del lago di Como, questo prima di far ritorno nel capoluogo manzoniano per la colazione con vista sullo specchio d'acqua alle prime luci dell'alba.