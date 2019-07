Ponte di Annone, Konrad Il Brianzolo intervista i pensionati e Toninelli: «Ministro, #fanàiman!»

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, i lavori svolti al ponte di Annone Brianza hanno richiamato centinaia di persone a margine della Strada Statale 36, al punto che la Polizia Stradale ha dovuto piantonare il cantiere per mettere un argine all'"ondata" di curiosi che, in varie fasi, si sono recate ad assistere al varo dell'opera.

Konrad Il Brianzolo sprona Toninelli: «#fanàiman!»

Oltre ad aver raccolto il parere dei pensionati, seguendo la linea tenuta già nel corso dell'ultima occasione, Konrad ha spronato a modo suo il Ministro Toninelli: «Da questa parti si dice #fanàiman!»; la risposta: «Ce la stiamo mettendo tutta, se non dovessi farcela #fanàiman con me». Stesso adesivo consegnato anche ad Attilio Fontana, Governatore della Regione: «Quando la Lombardia sarà veloce come vuole, le cose andranno molto meglio», riferendosi chiaramente alla procedura in corso per l'assegnazione dell'autonomia fiscale al nostro territorio.