Lecco raccontata in un minuto... E in tutte le stagioni

Si può raccontare Lecco in un solo minuto, seppur in timelapse? Ci hanno provato Irina Tirdea, Mohsen Moghaddas e Mahyar Molayan, che hanno realizzato una clip della durata di sessanta secondi attraverso cui mostrano la città ripresa in vari momenti dell'anno. «Ancora una volta la nostra città è protagonista di un prodotto che ne mette in evidenza la bellezza con una tecnica in grado di esaltare sfumature magiche. È sempre un piacere!», ha commentato il sindaco Virginio Brivio.