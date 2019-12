Sono tante le clip che, in queste settimane, circolano sul web e ritraggono le "Luci su Lecco": le nuove proiezioni installate nelle centralissime piazze della città capoluogo hanno richiamato svariati fotografi e videomaker, tra cui Antonio Losa. In questo articolo vi proponiamo il video da lui realizzato e pubblicato per il giorno di Natale.