Il maltempo arriva e si abbatte con violenza su Alto Lago e Valli: fango e grandine in strada

"Tanto tuonò che piovve", in particolar modo su Alto Lago e Valli del Lecchese. "Scavalcata" la città capoluogo, dove si è registrato qualche leggero piovasco nella zone a ridosso delle montagne tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì, la violenza dell'annunciata ondata di maltempo si è abbattuta, come spesso accade nel periodo estivo, nelle zone più a nord della nostra provincia.

Come conseguenza, le Strade Provinciali 62, 72 e 66 sono state colpite da uno smottamento, che ha riversato copiose quantità di fango sul manto stradale: è stata necessaria tutta la notte per ripulirlo e le operazioni proseguiranno anche per tutta la giornata di venerdì 2 agosto. In Val d'Esino, Valvarrone e Valsassina, invece, si è verificata una grandinata di notevole entità, che ha imbiancato le strade nel corso della tarda serata.