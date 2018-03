Buzzi e il suo motoscafo diesel realizzano sul lago il record del mondo: 277 km/h

In tanti lo hanno visto sfrecciare sul lago, a velocità sostenuta, inseguito da un elicottero. E hanno pensato a chissà quale "cinematografica" notizia di cronaca.

Nessun inseguimento, in realtà, se non a un record del mondo. Il motoscafo in questione è infatti prodotto dei cantieri della FB Design srl dell'ingegner Fabio Buzzi, che in questi giorni ha tentato un "record mondiale su base misurata" sulle acque antistanti Lecco, Malgrate, Valmadrera, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Oliveto Lario e Valbrona.

E il 75enne ci è riuscito alla grande, toccando i 277.515 km/h che sono valsi il nuovo "Diesel Powerboat World Speed Record" nella giornata di mercoledì 7 marzo. Superato, non di poco, il precedente primato di 252,27 km/h.

Buzzi ha realizzato l'impresa a bordo di uno scafo da lui stesso progettato e realizzato. Per la Fb Design (sede ad Annone Brianza) una grande soddisfazione sportiva a poche settimane dall'accordo siglato con la Guardia di Finanza per la fornitura di una classe di vedette da 18 metri.