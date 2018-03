Nel lago crescono... i "babà di lago": la geniale idea di un regista lecchese

Un videodocumentario realizzato con estrema qualità e credibilità quello del film maker Marco Ongania

Avete mai assaggiato un dolcissimo Babà di lago? È molto più gustoso del suo "cugino" partenopeo.

L'idea geniale di far crescere il celebre pasticcino nelle acque del nostro lago è di un regista e film maker lecchese, Marco Ongania (con produzione a cura di Emofilm), che qualche anno fa realizzò uno straordinario documentario, decisamente verosimile, in cui si narra proprio dell'eccezionale raccolto di babà nelle acque del nostro lago, con tanto di successiva preparazione nei laboratori di pasticceria.

Un breve filmato che continua a far parlare di sé e a far sorridere le persone per la garbata ironia con cui è stato confezionato. Prendetevi due minuti e guardatelo, ne vale la pena. Quasi quanto un morso a un ottimo babà di lago.