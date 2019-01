I tagli più "pazzi" del mondo: c'è anche un parrucchiere lecchese

I parrucchieri più "pazzi" del mondo? Sono raccolti in un video pubblicato dalla pagina Facebook Ladbible, con un slogan piuttosto chiaro: «The hair cutting techniques will blow your mind», «Queste tecniche di taglio dei capelli vi lasceranno a bocca aperta».

In tre giorni, il video ha raccolto più di 2,5 milioni di visualizzazioni. E fra i numerosi parrucchieri che stupiscono il pubblico di tutto il mondo c'è anche Remigio Morelli, titolare del salone "L'estro" a Olginate. Il video infatti riprende - naturalmente su autorizzazione del diretto interessato - una performance di Remigio in una specialità in cui è assoluto maestro, tanto che lo scorso maggio lo effettuò persino in diretta su Rai Due: il taglio dei capelli bendato. «Un'attività di grande responsabilità, che effettuo tutti giorni da 37 anni con i miei clienti, perché per me è una sorta di catarsi» ci ha spiegato il barbiere olginatese.

Nel video, Remigio è il secondo a comparire, dopo un collega che effettua il taglio su un cliente con i capelli in fiamme, e prima di un altro che utilizza un accendino; ma c'è anche il parrucchiere con la fresatrice e quelli, in Asia, con la piastra che affumica i capelli tingendoli di bianco. E poi, nel finale, la grande sorpresa: Remigio mentre effettua il taglio alla cieca con la maschera dell'Uomo Tigre.

«Sono davvero onorato di essere stato inserito in questa galleria di fuoriclasse del taglio» ha commentato divertito Remigio Morelli, le cui gesta ormai hanno varcato i confini nazionali.