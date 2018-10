Tanti auguri "Le Piazze"! Il primo centro commerciale di Lecco festeggia 25 anni in grande stile

Centinaia di persone hanno affollato il Centro Commerciale "Le Piazze" di Lecco per prendere parte ai festeggiamenti con cui è stato celebrato il venticinquesimo anniversario dall'inaugurazione dello storico polo lecchese. Sabato 6 ottobre si è tenuto lo show di Paolo Migone, noto comico livornese nato in Brasile che ha legato a "Zelig" e al suo personaggio dall'occhio nero il periodo di maggior successo a livello nazionale. Impegnato in un nuovo tour, il cabarettista si è concesso alle nostre telecamere per una breve intervista in cui non ha mancato di fare gli auguri a "Le Piazze" per l'ambita ricorrenza.

Domenica 7 ottobre, invece, è andata in scena la lunga giornata dedicata Titti e Silvestro: dalle 11 alle 19 i più piccoli hanno potuto incontrare i due personaggi dei cartoni animati. In entrambe le giornate sono stati distrubuiti gratuitamente dolci, cibi salati e simpatici gadget. Pienamente riuscita la due giorni organizzata dalla Direzione del Centro Commerciale, soddisfatta per la grande mole di persone che si sono recate nella struttura.

Il primo centro commerciale di Lecco

Il Centro Commerciale "Le Piazze" è un complesso di 12000 mq. con spazi ampi e accoglienti, con negozi e due piazze interne coperte. Qui troverete una buona opportunità per il vostro shopping con i 19 negozi nelle gallerie e i negozi specializzati quali Bennet Smart, Puntoscarpe, OVS Industry.

Inaugurato nel 1993, il primo centro commerciale di Lecco è ancora oggi una una struttura elegante e moderna, soprattutto funzionale e non dispersiva. Gli ampi parcheggi coperti e scoperti (500 posti) sono elementi che contribuiscono a favorire il successo del Centro Commerciale "Le Piazze".

Ubicato nelle immediate vicinanze del centro, a est della città di Lecco, è facilmente raggiungibile da tutte le direzioni, provenendo da Milano (SS36 Nuova Valassina) o da Sondrio (SS36 Lago di Como e dello Spluga/Stelvio) uscita Bione, si trova sulla direttrice Lecco-Bergamo.