Il Ponte di Paderno d'Adda dal cielo è uno spettacolo unico

Un video ritrae lo straordinario Ponte di San Michele, opera costruita alla fine del 1800 e annoverato tra i Beni architettonici protetti dalla Regione Lombardia

Un panorama straordinario lungo l'Adda, una delle opere architettoniche più imponenti del nostro territorio: il Ponte di Paderno.

Il video realizzato col drone da Dante Colombo, lecchese, lascia senza fiato. Le parole non servono: è sufficiente lasciare spazio alle immagini. Perché, come scrive l'autore del video sulla propria pagina Fb, citando il grande Walter Bonatti, «Chi più in alto sale piú lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna». Complimenti all'autore.