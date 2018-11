"Ponte nel cielo": il ponte più alto d'Europa in un cortometraggio mozzafiato

PONTE NEL CIELO - VAL TARTANO 4K hdr from Antonio Selva on Vimeo.

Non si placa il grande riscontro di pubblico per il "Ponte nel Cielo", installato di recente in Val Tartano e in grado di richiamare migliaia di visitatori per percorrere l'emozionante passeggiata a 234 metri di altezza. La realizzazione rappresenta il ponte Tibetano più alto d'Europa, che offre panorami mozzafiato, tutta la Val Tartano merita di esser visitata per i meravigliosi paesaggi montani.

Il videomaker Antonio Selva di recente ha pubblicato una clip mozzafiato in alta definizione: un condensato di vari spezzoni, realizzati e montati con la tecnica dell'hyperlapse, in cui colori e dettagli vengono accentuati all'estremo. Buona visione!