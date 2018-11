"I Love Italy": sul web il video musicale di Hayden Knight Weiler, il prof-cantante dell'IMA

Hayden Knight Weiler è tornato. Il professore d'inglese dell'Istituto Maria Ausiliatrice, dopo il "concerto" tenuto in Municipio per festeggiare l'assegnazione della cittadinanza italiana, ha diffuso su YouTube "I Love Italy", la sua canzone dedicata al Paese che l'ha accolto. Americano di Philadelphia, Hayden si è trasferito all'ombra del Resegone quasi dieci anni fa per ragioni di cuore, portato dalla sua Elena. Neanche a dirlo, la sua clip è interamente registrata a Lecco (certo che il miele sulla pizza...).

Così il professore salutò l'assegnazione della cittadinanza:

"Questi anni qua mi hanno dato tanta gioia, tanta bellezza e così poca noia / 3.000 studenti da quasi 20 scuole, che non ho più la voce e non ho più parole / Per dire quanto sono veramente molto grato / Per avermi così calorosamente abbracciato / E so che qui si sta andando verso l'ideale dove chiunque venga qua si sentirà uguale / Stranieri sì, ma non estranei e questo è sicuro / Costruiamo un ponte invece che un muro / E anche se qua forse non è tutto ideale / Rispetto all’America non sembra così male!"“