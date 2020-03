"Ragni around the World", nuova puntata: maglioni rossi in Pakistan

Altro appuntamento settimanale dei Ragni di Lecco con i video della rassegna "Ragni around the world", che dalla scorsa viene proposta ogni sette giorni invece che ogni mese per via dell'emergenza Coronavirus.

Si tratta della messa online della versione integrale e gratuita di alcuni fra i film di montagna più belli realizzati dai Maglioni rossi lecchesi.

Questa volta i Ragni ci portano con loro sulle pareti di granito del Ghiacciaio del Baltoro, in Pakinstan, con la versione integrale del film dedicato alla spedizione alla Torre di Uli Biaho, del 2013.